(Havadan fotoğrafla) Maslak kırmızı-beyaz

Ali AKSOYER / 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Ali AKSOYER/ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Gökdelenler havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen bölgede dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER