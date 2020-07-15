(Havadan görüntülerle) MASLAK KIRMIZI-BEYAZ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerdeki dev bayrakların olusturduğu görsel şölen havadan görüntülendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününün 4. yılında Maslak'ta bulunan gökdelenler Türk bayraklarıyla donandı. Gökdelenlerin üzerlerine asılan Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle Maslak adeta kırmızı beyaza büründü. Havadan çekilen görüntülerde Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

Görüntü dökümü:

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Kaynak: DHA