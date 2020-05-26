(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KUZEY ÇEVRE OTOYOLUNDA TIR UÇURUMA YUVARLANDI
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KUZEY ÇEVRE OTOYOLUNDA TIR UÇURUMA YUVARLANDI

Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) KUZEY ÇEVRE OTOYOLUNDA TIR UÇURUMA YUVARLANDI
26.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:17

Kuzey Çevre Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan TIR, uçuruma yuvarlandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkii Ankara istikametinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DF 6528 plakalı plastik kasa yüklü TIR, sürücüsü Uğur Bayır'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini ambulansta yaptıkları Bayır'ı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bayır'ın hastanedeki tedavisi sürerken, uçuruma yuvarlanan TIR ve dorsesini kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Uçuruma yuvarlanan TIR havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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