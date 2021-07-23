KURBAN BAYRAMI'NIN SON GÜNÜ EMİNÖNÜ TIKLIM TIKLIM AKTÜEL

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KURBAN Bayramı'nın son günü Eminönü'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

Ersan SAN/ İstanbul, DHA- KURBAN Bayramı'nın son günü Eminönü'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bayram nedeniyle gezmeye gelenler ya balık ekmek yediler, ya deniz kenarında oturup serinlediler. Üsküdar İskelesi'nde karşıya geçmek için bekleyenler ise kuyruk oluşturdu. Kalabalık araçların geçişini de zorlaştırdı. Eminönün'deki yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı