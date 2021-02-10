(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
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(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti

10.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:57
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti

KADIKÖY'de Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaşmaya, üzerinde tekrar çöpler birikmeye başladı.

KADIKÖY'de Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaşmaya, üzerinde tekrar çöpler birikmeye başladı. Çevre sakinlerinin tepki gösterdiği, bir an evvel önlem alınmasını istediği deredeki kirlilik havadan da görüntülendi.

Kurbağalıdere'de geçen yıl temizlik çalışmaları yapılmış Ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, derede balıkların yüzdüğü berrak su görüntüsü paylaşmıştı. Ancak Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu.  Derenin deniz tarafında kalan kısmına çöplerin geçişini engellemek için çekilen şerit ise biriken çöpleri tutamaz duruma gelmiş durumda.  Çöpler, şeritten kurtularak derenin diğer tarafına akıyor.

"ÇOK KÖTÜ GÖRÜNTÜ, HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

Uzun yıllardır Kurbağalıdere yakınında yaşayan Ayşe Uysal, "Çöpler birikti ama temizlemeye çalışıyorlar herhalde. Benim çocukluğumdan beri hep böyle. 66 yaşındayım hala böyle, geçen seneden beri çalışma yapıyorlar" dedi.  Ahmet Türkman da  "Denize bir şey atmazsak temizlenir, kendiliğinden temizlenir. Bilinçli olmamız lazım" diye konuştu.Yürüyüşe çıkan bir diğer Kadıköylü ise "Çok pislik oluyor" derken bir diğeri ise, "Çok kötü görüntü, hepimizi rahatsız ediyor ama yapacak da bir şey yok. Herhalde denizden geliyorlar, orada yığılıyor" şeklinde konuştu.

"BELEDİYENİN DENİZDEN ÇÖP TEMİZLEME ARAÇLARI VAR"Mehmet Kalyon da "Belediyenin çok güzel denizden çöp temizleme araçları var. Burada her gün gelip faaliyet göstermesi gerekiyor. Ben şaşırdım ve üzüldüm, bu kadar emek verilmiş, bu kadar temizlenmiş, bunların korunması lazım. İdame ettirilmesi lazım temizliğin, elde de imkanlar var, tamamen planlama eksikliği diye düşünüyorum" diye konuştu.

 


- İstanbul
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti
(Havadan fotoğrafla) Kurbağalıdere'de su tekrar bulanıklaştı, çöpler birikti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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