Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
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Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KURBAN Bayramı'nın 2'nci gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın etti.

KURBAN Bayramı'nın 2'nci gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Küçükçekmece Menekşe Plajı'na akın etti.

Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde tatil için şehir dışına çıkmayan vatandaşlar sahile akın etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Menekşe Plajı'na gelerek, aileleri ile beraber piknik yapıp denize girdi. Büyük bir yoğunluğun oluştuğu plajda, neredeyse adım atacak yer kalmadı. 

"PANDEMİDEN KAÇMAK İSTİYORUZ"Sahile ailesi ile gelen Suat Tana, "Yabancılar genelde burada denizde. Biz de ailemizle buraya eğlenmek için geldik. Pandemiden kaçmak istiyoruz. Korunmaya çalışıyoruz. Hastalık geçti diyorlar ama bilmiyoruz" dedi. Arkadaşları ile beraber gelen Riberi Hajijo ise "Bayramın birinci günü kurban kesiyorlar. Tatil yapmak için denize geliyorlar. Bayramın 2'nci ve 3'üncü günleri kalabalık oluyor. Ondan sonra da hafifler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu
Havadan fotoğraflarla//Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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