(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR - Haber
Başakşehir, Sabah, Güncel

(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

09.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:29
(Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR
KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı,  "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşindeö dedi.Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

Görüntü Dökümü: --------------------Trafikten drone görüntüsü-Trafikten aktüel görüntü-Ahmet Kantarcı röportaj-Vatandaşlar röportaj

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Sinan Akçıl Gülben Ergen Berkay Şahin Demet Akalın
Spor Falcao Podolski Ünal Karaman Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: (Havadan görüntülerle) KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİK ÇİLESİ... 3 KİLOMETRELİK YOLU 1 SAATTE ALIYORLAR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:54:31. #1.14#