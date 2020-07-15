(havadan görüntülerle) KIYI EMNİYETİ GEMİLERİNDEN BOĞAZ'DA SAYGI GEÇİŞİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Boğaz'da saygı geçişi yaptı.

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için Boğaz'da saygı geçişi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Rumeli Hisarı önündeki geçiş havadan da görüntülendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 römorkör, 3 bot ve 4 zodyak saygı geçişine katıldı. Beylerbeyi'nde bulunan müdürlük binasından hareket eden ekipler, Anadolu yakası kıyısında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı.Botlar daha sonra Avrupa Yakası kıyısında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altına geldi. Burada Zodyak botlar bir geçiş gösteri yaparken römorkör ve diğer botlarda siren çaldı. Ortaköy sahilinde bulunanlarda fotoğraf çekti, gösteriyi alkışladı. - İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA