(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı
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(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı

12.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:29
(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı

Ali Kerem BENGİ / Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı kargo gemisi fırtına nedeniyle yan yattı.

Ali Kerem BENGİ/ Kartal, Kumcular İskelesinde demirli bulunan 103 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeki Türk bayraklı kargo gemisi fırtına nedeniyle yan yattı. 5 yıldırı hacizli olduğu belirtilen gemi havadan da görüntülendi.

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde Türk bayraklı Boras isimli kargo gemisi yaklaşık 5 sene öncesinde hacizli olması nedeniyle iskeleye bağlanmıştı. Gemi uzun süredir beklediği iskelede fırtına nedeniyle yan yattı. Kargo gemisinin 1984 yılı yapımı 103 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde olduğu öğrenildi.    

 


(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı
(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı
(Havadan fotoğrafla) Kartal'da 5 senedir hacizli olan gemi fırtına nedeniyle yan yattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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