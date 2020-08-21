(Havadan Görüntülerle) KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Havadan Görüntülerle) KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR

FATİH'te bulunan Doğu Roma sanatının son dönem eserlerinden en önemlisi olan ve mozaik süslemelerin bulunduğu yabancı turistlerin uğrak yeri Kariye Müzesi, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ibadete açılıyor.

(Havadan Görüntülerle) KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR
21.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:20

FATİH'te bulunan Doğu Roma sanatının son dönem eserlerinden en önemlisi olan ve mozaik süslemelerin bulunduğu yabancı turistlerin uğrak yeri Kariye Müzesi, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla ibadete açılıyor.

1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının, Danıştay 19'uncu Dairesi kararıyla iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin yönetimi de Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Restorasyon çalışmalarının sürüdüğü yapı halen müze olarak faaliyet gösteriyor. Sabah saatlerinde özellikle yabancı turistlerin ziyaretlerini sürdürdüğü görüldü.

KARİYE MÜZESİ TARİHÇESİ

Kariye Müzesi olarak anılan yapı, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı kompleksi olan Khora manastırının merkezini oluşturan yapısı, kent surlarının dışında kalması nedeniyle, binaya Grekçe "Kırsal alan" ya da "Kent dışı" anlamına gelen "Khora" ismi uygun görülmüş. Yapının kesin olarak inşa tarihi bilinmiyor; ancak, 6. yüzyıla kadar giden bir geçmişe sahip olduğu belirtiliyor. 6. Yüzyıl'da İmparator Justinianus (527-565) tarafından harabe halinde olan bir şapelin yerinde 536 yılında yeniden inşa ettirilmiş. 11. Yüzyıl'da I. Aleksios'un kayınvalidesi Maria Dukaina tarafından yeniden yapılmış. 1204-1261 yıllarındaki Latin istilasında harap olan manastır, Teodor Metokhites tarafından 14. Yüzyıl'da onarıldı. Dış narteks ve parekklesion bu dönemde yapıya eklendi. Yapı, 1296'daki büyük depremden sağlam olarak çıktı. Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethi sırasında yapı, hiçbir zarar görmedi. Uzunca bir süre kilise olarak kullanılmaya devam etmiş olan Khora Manastırı Kilisesi, Sultan II. Beyazıd devrinde (1481–1512), Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından 1511 yılında camiye çevrildi ve yanına bir de medrese eklendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Güncel
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Dünya
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Ekonomi
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Fahrettin Altun'un paylaştığı Erdoğan fotoğrafında kadrajda görünmeyen kısımda Fatih Sondaj gemisi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Osmanlı paşasının torunu Emine Danyeri Lyoen Adana'da yaşamını yitirdi
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla Samsun Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: (Havadan Görüntülerle) KARİYE MÜZESİ 75 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR - Roma
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 12:56:02. #1.15#
title