(Havadan fotoğrafla) Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü
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(Havadan fotoğrafla) Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

17.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:10
(Havadan fotoğrafla) Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

Zeki GÜNAL / -KAĞITHANE'de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü.

Zeki GÜNAL/ -KAĞITHANE'de, daha önce çatlaklar olduğu iddia edilen istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yeri havadan görüntülendi

Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.  İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.  Çökmenin olduğu alan havadan da görüntülendi.


(Havadan fotoğrafla) Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü
(Havadan fotoğrafla) Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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