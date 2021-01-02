Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
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Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı

02.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:01
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı

Gelen son dakika haberlerine göre Ali Kerem BENGİ / KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı.

Ali Kerem BENGİ/ KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. 

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.  Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar ile Kadıköy'deki yollar ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti.  Boş kalan meydanlar ile polis ekiplerinin yaptığı denetimler havadan görüntülendi.


Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı
Son dakika haberleri: Kadıköy ve Üsküdar'da meydanlar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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