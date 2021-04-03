(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DEKİ TARİHİ MADAM TAMARA KÖŞKÜ KADERİNE TERK EDİLDİ

Ali Kerem BENGİ / KADIKÖY'de bulunan tarihi 'Madam Tamara Köşkü' uzun yıllardır bakımsızlıktan harabeye dönerken, köşk adeta kaderine terk edildi.

Ali Kerem BENGİ/ KADIKÖY'de bulunan tarihi 'Madam Tamara Köşkü' uzun yıllardır bakımsızlıktan harabeye dönerken, köşk adeta kaderine terk edildi. Haydarpaşa Tren Garı'na müdür olarak atanan Edouard Huguen tarafından inşa edilen tarihi köşk havadan drone ile görüntülendi.

Kadıköy'de 1903 yılında Haydarpaşa Tren Garı'na müdür olarak atanan Alman Edouard Huguen tarafından yaptırılan 'Madam Tamara Köşkü' ilgisizlikten harabeye dönerken, köşk şimdilerde kaderine terk edildi. Köşk, bugüne kadar herhangi bir tadilat geçirmeyince yıkılmaya yüz tuttu. Yıllara meydan okuyarak bugünlere kadar gelen tarihi köşk, drone ile havadan görüntülendi.Köşkü 20 yıldır koruma görevi üstlenen İhsan Yalçın, "Burada tabi görünürde şu anda 3 tane bina var tarihi eser olarak. Hem anıtlar kurulu hem de sahipleri tarafından korunuyor. Burada hem Tamara Köşkü var hem de Huguen Köşkü. Bir zamanlar gazino olarak da kullanılmış. Bu yer şimdilik duruyor böyle. Şu anda bir şey yapılamıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı