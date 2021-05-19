(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS KONVOYU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS KONVOYU

(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS KONVOYU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş onlarca klasik araçla Kadıköy'ün caddelerinde konvoy oluşturdu.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş onlarca klasik araçla Kadıköy'ün caddelerinde konvoy oluşturdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik havadan da görüntülendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. Yılı  İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş klasik araçlarla Kadıköy'de konvoy oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araçlarla bir araya geldi. Çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar ana caddelerde konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar. 

İstanbul Klasik Otomobil Severleri üyesi Serkan Okay "Yine her ulusal bayramda olduğu gibi bir araya geldik. 100'e yakın klasik araçla Kadıköy caddelerinde konvoy halinde ilerleyip bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. 19 Mayıs coşkusuyla Atamızın ve milletimizin, doğum günü olarak gördüğümüz 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu. Etkinliğe katılan Tuğba Süslü "Çok mutluyum. Atatürk'e her şeyi borçluyuz. Konvoya biz de katılıp coşku içinde kutlayacağız" dedi. Klasik otomobillerin konvoyu havadan da görüntülendi.

Görüntü dökümü: -----------------------Klasik otomobillerden görüntü-Vatandaşlar ile röp-Konvoydan görüntü-Vatandaşların konvoyu el sallaması ve alkışlaması-Evlerinde vatandaşların konvoyu alkışlaması-Havadan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Gaziantep'te, törende bayılan zabıtayı polis kucağında taşıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Alişan Deniz Çakır Pınar Altuğ Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS KONVOYU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:43:05. #1.13#

title