(Havadan görüntülerle) KADIKÖY'DE KLASİK OTOMOBİLLERLE 19 MAYIS KONVOYU

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş onlarca klasik araçla Kadıköy'ün caddelerinde konvoy oluşturdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. Yılı İstanbul'da da renkli aktivitelerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD), bir döneme damgasını vurmuş klasik araçlarla Kadıköy'de konvoy oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, Türk bayraklarıyla süslenmiş klasik araçlarla bir araya geldi. Çeşitli modellerinden oluşan klasik araçlar ana caddelerde konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında sürücüler kornalarıyla vatandaşları selamlarken, vatandaşlar tarafından da alkışlandılar.

İstanbul Klasik Otomobil Severleri üyesi Serkan Okay "Yine her ulusal bayramda olduğu gibi bir araya geldik. 100'e yakın klasik araçla Kadıköy caddelerinde konvoy halinde ilerleyip bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. 19 Mayıs coşkusuyla Atamızın ve milletimizin, doğum günü olarak gördüğümüz 19 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacağız" diye konuştu. Etkinliğe katılan Tuğba Süslü "Çok mutluyum. Atatürk'e her şeyi borçluyuz. Konvoya biz de katılıp coşku içinde kutlayacağız" dedi. Klasik otomobillerin konvoyu havadan da görüntülendi.

- İstanbul

