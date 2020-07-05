(Havadan görüntülerle) JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ SAHİL DENETİMİ Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

-Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

-Çeken akıntıya karşı vatandaşlar bilgilendirildi.

Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, Şile Sahilköy Plajı'nda havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda ekipler, plaja gelenlere bilgilendirme notu dağıttı. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıldı.

Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile, Şile Sahilköy Plajı, havadan denetlendi. Sahilde hazır bulunan Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timleri, boğulma olaylarının önlenmesi ile çeken akıntıya karşı vatandaşları bilgilendirdi. Denetimler sahilden botlarla, havadan ise helikopterle yapılarak eş zamanlı gerçekleştirildi.

"SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMINA DİKKAT EDİYORUZ"

Jandarma Kıdemli Başçavuş Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanı Salih Ceyhan, denetimlerin düzenli olarak yapıldığını belirtti. Ceyhan, "Kontrollerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Bugün bilgilendirme notu da dağıttık. Sahilde gezen botlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ediyoruz. Takmayanları uyarıyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, eğer akıntıya kapılırlarsa kendilerini suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak rahat bırakmaları, akıntının sonunda sağlı sollu çıkışları kullanarak kıyıya gitmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

"DENİZE GİREMEDİM KORKUMDAN OTURUYORUM"

Ailesi ile Sahilköy Plajına gelen Seher Aytan, kum olduğu için maske takmadıklarını söyledi. Aytan, "Maskem çantamda. Plajda takamıyoruz. Kum oldu zaten. Yedeği de yoktu. Kalabalık beni korkutuyor evet ama yapacak bir şey yok. Uzak durmaya çalışıyoruz. Kum olduğu için tekrar ağzımıza almayı düşünmüyoruz. Mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bizden sonra gelen aile hemen dibimize geldi, bir şey de diyemedik. Kendimizce korunmaya çalışıyoruz. Geldiğimden beri denize giremedim korkumdan oturuyorum burada" dedi.

Kaynak: DHA