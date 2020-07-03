(Havadan Görüntülerle)JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEĞİYLE TRAFİK DENETİMİ
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(Havadan Görüntülerle)JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEĞİYLE TRAFİK DENETİMİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında havadan ve karadan trafik denetiminde bulundu.

(Havadan Görüntülerle)JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEĞİYLE TRAFİK DENETİMİ
03.07.2020 19:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:56

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koronavirüs tedbirleri kapsamında havadan ve karadan trafik denetiminde bulundu.

Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan Sikorsky S-70 tipi helikopter ile Sarıyer Kilyos ve İstanbul Havalimanı Yolu Göktürk mevkiinde yapılan Jandarma asayiş uygulama noktası ve genel kent trafiği havadan denetlendi. Jandarma trafik timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlere jandarma asayiş timleri ile motorlu asayiş timleri de katılarak destek verdi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelince, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarının sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına uyulup uyulmadığı denetlendi. Ekipler tarafından sürücülere maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları hatırlatıldı.

Helikopter, karadan yürütülen denetime destek verildi. Belirli trafik noktaları ve sahil bantlarında karadan yapılan trafik denetimlerine Sikorsky S-70 tipi helikopteri ve drone ile eşlik edildi. Jandarma ekiplerinin Sarıyer ve D-20 karayolu üzerindeki uygulama noktalarındaki denetlemeleri helikopterle havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Manşet

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