(havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDE KALABALIK ARTIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDE KALABALIK ARTIYOR

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından İstiklal Caddesi, son zamanların en kalabalık gününü yaşadı.

(havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDE KALABALIK ARTIYOR
20.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:53

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitiminin ardından İstiklal Caddesi, son zamanların en kalabalık gününü yaşadı.

Yetkililerin 'evde kal' çağrısıyla birlikte uzun süredir sakinliğin hakim olduğu İstiklal Caddesi, yavaş yavaş eski günlerine dönmeye başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da içine alan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitiminin ardından,  Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi uzun bir aradan sonra en kalabalık günlerinden birini yaşadı.   

Havanın güzel olmasını fırsat bilerek caddeye akın eden vatandaşların bir kısmı açık olan mağaza, banka ve döviz bürolarındaki işlerini hallederken, birçok vatandaş sadece yürüyüş yapmayı tercih etti.

"SANKİ İSTİKLAL CADDESİ ESKİ DURUMUNA GELMİŞ GİBİ"İstiklal Caddesi'nde 33 yıldır esnaflık yapan Mustafa Topçuoğlu, caddenin bugün geçmiş günlere göre daha kalabalık olduğunu belirterek "Sanki İstiklal Caddesi eski durumuna gelmiş gibi. Aslında çok iyi de değil. İnsanlar biraz sosyal mesafeye dikkat etseler, maskesiz çıkmasalar bugünler de geçecek. Bayramdan sonra ben yine eski günlerine döneceğine de inanıyorum. Bayağı bir kalabalık çünkü. İstiklal Caddesi'nde geçen haftalarda hiç kimse yoktu. Ama bu hafta görüyorum ki insanlar dışarıya çıkmışlar ve alışveriş çok yapmasalar da sanki 4 gün evde kalmanın rehaveti ile dışarı çıkmışlar. Dışarıda geziyorlar. İnşallah atlatacağız bu günleri.İstiklal Caddesi'nde en çok özlediğim; en azından tezgahım kalabalık olurdu. İnsanlar gelirlerdi. Çok kalabalıktı. Birbirimize sarılmayı ve tokalaşmayı özledik. Konuşamıyoruz ve yüzümüzde maskesiz gezemiyoruz. Eski günleri çok arıyoruz" diye konuştu.

"BEN BU KADAR KALABALIK BEKLEMİYORDUM" 

Caddede bir dans okulu işleten Güliz Baltacı ise "Burada işletme sahibi olarak bu süreçte ilk defa geliyorum. Özlediğimi de söyleyebilirim. Gerekli önlemlerimizi alarak geldik. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Dediğim gibi işletme olarak, işletmemizi kontrol edelim, bir bakalım diye gelmek durumunda kaldığımız için geldik. Bu kalabalığa gerçekten çok şaşkınım. Halkımızda 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından bir bunalmışlık var, hepimizde var. Bunu anlıyorum ama çok önemli bir işleri olmadıkça insanların buraya gelmesini önermiyorum ve şu anda, bugün, özellikle bugünki kalabalığı çok erken buldum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Haber
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
İntihara kalkışan genç, polisin 1 kilo tatlı ve dürüm sözü üzerine vazgeçti
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
Hindistan ve Bangladeş'te fırtına alarmı! 2 milyon insan tahliye edilmeyi bekliyor
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
İngiltere'de kebapçıya silahlı saldırı! Çalışanlar ölü taklidi yaparak kurtuldu
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Suudi Arabistan'da ta'zir amaçlı kırbaç cezası kaldırıldı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Alkollü şahıs, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, hem de polise zorluk çıkardı
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Çılgın Norveçli, Arktik Okyanusu'ndaki buzullara aldırmadan şortuyla yüzüyor
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Türkçe konuşmak koronavirüsü daha az yayıyor
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak Merve Boluğur Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bursa Kadın 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: (havadan görüntülerle) İSTİKLAL CADDESİ'NDE KALABALIK ARTIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 17:53:37. #1.14#
title