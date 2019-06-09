(Havadan Görüntülerle) İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU(Caddebostan)

(Havadan Görüntülerle) İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU(Caddebostan)

(Havadan Görüntülerle) İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU(Caddebostan)