(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu

13.01.2021 15:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:48
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi.

KORONAVİRÜSE karşı alınan yeni önlemler kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul kartlarına HES kodu zorunluluğu getirildi. 2 gün sonra uygulanmaya başlanacak yeni tedbir için vatandaşlar İstanbul Kart noktalarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk havadan da görüntülendi. 

15 Ocak tarihine kadar HES kodlarını İstanbul kartlarına yüklemek isteyen vatandaşlar İstanbul kart başvuru noktalarına akın etti. Eski İstanbul kartlarına HES kodu eşleştirmesi yapamayan vatandaşlar kartlarını yenilemek için, kimileri ise isimsiz kartlarına HES kodu yükletmek için sıraya girdi. Kartal Metro istasyonu ve Kadıköy'de bulunan İstanbul kart başvuru noktalarında yoğunluk oluştu. Vatandaşlar, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden de 15 Ocak tarihine kadar İstanbul kartlarını HES kodlarıyla eşleştirebilecek. 15 Ocak tarihinden sonra eşleştirme yapılmamış İstanbul kartlar ise kullanılamayacak.  


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Kart noktalarında HES kodu yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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