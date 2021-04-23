İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
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İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "23 Nisan Polis Korteji" geçişi düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "23 Nisan Polis Korteji" geçişi düzenledi. Kortej, Kadıköy Bağdat Caddesi'nden başlayarak, Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde son buldu. Korteje, klasik model üstü açık otomobil, 36 motosikletli polis timi, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube ekipleri ve polis helikopteri gösteriye katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle "23 Nisan Polis Korteji" düzenledi. Kortej, saat 11.00'de Kadıköy Bağdat Caddesi'nden hareket etti. Kortejin önündeki klasik model üstü açık otomobilde bulunan kırmızı ve beyaz balonlar havaya bırakıldı. Kortej, polis ekiplerinin sirenleri ve polis helikopteri eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek, Fatih Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştı. Polis kortejine, klasik model üstü açık otomobil, 36 adet Motosikletli polis timi, 4 araç, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan şube müdürlüğü ekipleri ve Polis helikopteri katıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 23 NİSAN'I KORTEJLE KUTLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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