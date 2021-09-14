Havadan fotoğraflar // İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa'dan dev satışa yorum: Piyasa koşullarında oldukça uygun

Coca Cola, Bahçelievler Yenibosna'da bulunan 23 bin 120 metrekare büyüklüğündeki arsayı 153 milyon 300 bin TL'ye Altur Turizm ve Altur Otomotiv'e sattığını açıkladı. Coca-Cola İçecek, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, satıştan gelecek nakit paranın işletme faaliyetlerinde kullanılacağı duyuruldu. Basın Ekspres yoluna oldukça yakın bir noktada bulunan arazinin üzerinde bir yapı bulunmuyor. Etrafı kısmen duvarla çevrili arazinin atıl durumda olduğu görülüyor.