(Havadan Görüntülerle)İSTANBUL'DAKİ CAMİLERDEN SALA OKUNDU
Ali AKSOYER-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden salalar okundu.
16.07.2020 00:32 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:36
Ali AKSOYER-Serdar ALTINTEPE-Soner HASIRCIOĞLU-Mertcan ÖZTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında İstanbul'daki camilerden salalar okundu. Saat 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerden sala sesleri yükseldi. Ayasofya ve Çamlıca Camii'nden okunan sala havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA