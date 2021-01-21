(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

21.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:49
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı. Ele geçirilen sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Başakşehir ve Küçükçekmece'de 9 ayrı adres tespit edilirken, 20 Ocak'ta eş zamanlı yapılan operasyonlarda yüklü miktarda satışa sunulmak üzere sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda, adreslerde bulunan C.Ç., K.A., R.B., V.H. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Adreslere yapılan aramalarda 464 bin 23 adet satışa hazır doldurulmuş parfüm, 966 bin 571 adet parfüm kutusu, parfüm kapağı, boş parfüm şişesi, parfüm valfi, parfüm etiketleri, ambalaj kutusu, 100 litre saf alkol, 2 ton 825 litre doluma hazır parfüm sıvısı, 1 adet parfüm dolum makinesi, 1 adet parfüm kapağı takma makinası olmak üzere toplamda piyasa değeri 372 bin 962 lira olduğu tespit edilen bir milyon 430 bin 594 adet ürün ele geçirildi. Ele geçirilen sahte parfüm ve imalatında kullanılan materyaller emniyet avlusunda sergilendi. Polis ekiplerinin, imalathane ve depodaki çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.


(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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