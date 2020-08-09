(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OTOBÜS KAZASI: 5 ÖLÜ, 25 YARALI
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(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OTOBÜS KAZASI: 5 ÖLÜ, 25 YARALI

Feci kazada otobüs şoförü Doğan Duygun'un da aralarında olduğu 5 kişi öldü.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA OTOBÜS KAZASI: 5 ÖLÜ, 25 YARALI
09.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:16

-Feci kazada otobüs şoförü Doğan Duygun'un da aralarında olduğu 5 kişi öldü.

Yılmaz OKUR- Cemil ÖZDEMİR - Hasan YILDIRIM-Ersan SAN- Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, DHA Karabük'ten İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyeri aşarak üstgeçide çarptı. Feci kazada 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Çiftalan mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 AN 0036 plakalı otobüs Gece saat 00.00'da Kenan O. Yönetiminde Karabük'ten yola çıktı. Gebze'de Kenan O. otobüsü, Doğan Duygun'a devretti. Gebze'den yola çıkan Doğan Duygun hakimiyetindeki otobüs, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra otogara doğru giderken Eyüpultan Çiftalan mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Yaklaşık 100 metre yol kenarındaki toprak arazide ilerleyen otobüs beton üst geçidin ayağına çarptı.

BİR ANDA CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık  ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan yolcuları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 25 yolcudan 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından, hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni de Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından otobüse ait takograf, incelenmek üzere alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin öldüğünü 25 kişinin ise yaralandığını açıkladı.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır.  Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.  112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

Kaynak: DHA

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