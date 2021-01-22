(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
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(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)

22.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:49
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)

İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar saat 21.00'da başlayacak. Pazartesi saat 05.00'da sona erecek kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.30 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.


- İstanbul
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)
(havadan fotoğraflarla) İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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