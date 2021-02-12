(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
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(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1

12.02.2021 15:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:04
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1

Murat KORKMAZ / İSTANBUL'da kış lastiği ve zincir denetimi yapıldı.

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL'da kış lastiği ve zincir denetimi yapıldı. Çamlıca Gişelerindeki denetim havadan da görüntülendi.

İstanbul için yapılan kar yağışı uyarılasının ardından Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri noktalarda eş zamanlı kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Durdurulan araçların lastiklerinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. Lastikleri belirlenen standartların altında olan sürücüler belirlenerek para cezası kesildi. Anadolu Yakası'nda Çamlıca Gişelerinde de denetimler yapıldı. Denetimler havadan da görüntülendi


(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1
(Havadan fotoğrafla) İstanbul'da kış lastiği ve zincir denetimi -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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