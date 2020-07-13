(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA "HOBİ BAHÇELERİNE" BİR GECEDE YAPILAN KAÇAK YAPILAR...
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(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA "HOBİ BAHÇELERİNE" BİR GECEDE YAPILAN KAÇAK YAPILAR...

HOBİ bahçesi, tarım ya da hayvancılık yapmak amacıyla alınan ya da kiralanan tarım arazileri üzerine bir gecede kondurulan kaçak yapıların yıkımına başlandı.

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA
13.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:33
HOBİ bahçesi, tarım ya da hayvancılık yapmak amacıyla alınan ya da kiralanan tarım arazileri üzerine bir gecede kondurulan kaçak yapıların yıkımına başlandı. Orman içine bile kaçak bina yapıldığı ortaya çıktı. Silivri'deki ormanda saklı kalmış 21 dönümlük alandaki bir yapı da geçen hafta, 2'inci katı yapılırken yıkıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerini korumak amacıyla başlattığı sıkı denetimleri devam ediyor. İstanbul'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarım arazileri üzerine gizli yapılan prefabrik veya betonarme yapıları tespit etti. Yasalara göre tarım arazilerine hobi bahçeleri adı altında bile olsa konut yapılamayacağını belirten bakanlık, belediyelere yıkım emirleri gönderdi. Belediyeler tarafından yıkımlarına başlanan kaçak yapılar ve tarım arazileri havadan da görüntülendi.

İstanbul'da en çok Silivri ve Çatalca'da tarım arazisi bulunuyor. Bölgede bir yılı aşkın süre önce el değiştiren ve üzerine konut yapılan araziler, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla tek tek tespit edildi. Söz konusu arazilerde bulunan konutlar imar izni olmadığı için kaçak sayılıyor ve yıkılıyor. Arsaların büyük bir çoğunluğu ise "hobi bahçesi" yapmak amacıyla alınıyor ancak üstüne prefabrik veya betonarme konut inşa ediliyor. Tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ UYARMIŞTIHobi bahçesi üzerine kurulan baraka türü de olsa tüm yapılar için ruhsat şartı bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili vatandaşları uyaran açıklamasında, "Arada bulunan aracıların kazanması için tarım arazilerimizin çöl haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Suyun istenildiği gibi bilinçsiz şekilde kullanılmasına izin vermeyeceğiz. İnsanların tarıma olan ilgilerinin kullanılıp sömürülmesine imkan tanımayacağız. Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir" sözler ile konuya dikkat çekmişti.

ORMAN İÇİNDE 21 DÖNÜM ARAZİÇatalca ve Silivri'de kaçak nitelikte birçok konutun yıkımı yapıldı. Bu anlamda en dikkat çekici yıkım ise geçen hafta gerçekleşti. Silivri Sayalar Köyü'nde 37 hektarlık orman arazisi içindeki 21 dönümlük araziyi çeviren bir kişi, yolu bile olmayan bu yere 2 katlı bir bina inşa etti. Yetmedi bir de arazinin etrafını çitlerle çevirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen kaçak yapı belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü söz konusu kaçak yapılara ağır para cezaları da kesti.

"25-30 BİN LİRAYA ALIYOR, KONTEYNER KOYUYOR, EV YAPIYORLAR"Silivri ve Çatalca'da yaşayanlar da kaçak yapılardan şikayetçi. Silivri Sayalar Köyü'nde yaşayan bir kişi, tarım arazilerine ev yapıldığını belirterek, "İyi olmuyor ama adamlar boşluk bulunca yapıyor" dedi. Sayalar Köyü'nde yaşayan bir çiftçi ise "Yol yapıyor adam, sonra tarlayı satıyor, yol nasıl yapar araziye? Ondan sonra 'yol var hemşerim al şuradan parçayı' diyor. Bunları alanlar ihtiyaç sahibi gibi oluyor ama dış görünüşü ihtiyaç sahibi gibi. 25-30 bin liraya alıyor araziyi, konteyner koyuyor, ev yapıyor. 60 yıl evvel çalı kesmeye sakınıyorduk 'ayıp, günah' diye. Şimdi ne oluyor? Kepçelerle, greyderlerle yaslanıyorlar ormana" diye konuştu.

"ERTESİ GÜN PREFABRİĞİ KOYUYOR"

Çatalca'da esnaf olan İsmail Aksu, dükkanının yakınında yıkılan ev ile ilgili olarak, "Orada, adam ifrazını çıkarmış. İnsanları aldattı mı ne yaptı bilmiyorum, 'buraya ev yapabilirsin, ifrazlı burası, belediyeden hallettim' demiş. İnsanlar da gidiyor yerlerini alıyor. Ertesi gün prefabriği koyuyor. Bu sefer geliyor, yıkıyorlar. Orası daha önceden birisinin tarlasıydı. Ben 30 yıldan beri buradayım, tarla diye biliyorum orayı. Ama ekilmiyordu. Tarımla alakası yok, ayçiçeği ekilmiyor. Öyle duruyordu. Sahibi başka birisine sattı. Bu olay olalı hemen hemen bir sene oldu. Adam 125'er metrekareden ifrazını parselledi bir sene önce. Madem burası ifrazlı değil, madem tarım arazisi görünüyor, sen burayı nasıl bölüyorsun da 'ev yapabilirsin' diyor. Diğer yerler pahalı ama bunu alıyorlar, sonra pat yıkılıyor işte. Bir hafta önce de yıkıldı" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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