(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA DENİZDE DRONE'LU KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Koronavirüs, İstanbul, Polis, Güncel

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA DENİZDE DRONE'LU KORONAVİRÜS DENETİMİ

İSTANBUL'da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kullandıkları polis botları ve tekneleriyle 24 saat denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

19.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:40
(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA DENİZDE DRONE'LU KORONAVİRÜS DENETİMİ
İSTANBUL'da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri kullandıkları polis botları ve tekneleriyle 24 saat denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Denetimler, İstanbul'un Anadolu'dan girişi olan Kocaeli ve Yalova girişleri, Karadeniz'den Sarıyer girişi ve Avrupa'dan ise Silivri girişinde sürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran deniz polisi, İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler yapıyor. İstanbul Valiliği tarafından yayınlanan yeni tedbirler kapsamında denize açılması yasaklanan özel tekneler ve avcılık ruhsatı olmayan teknelere, denize açılmaları halinde hıfzıssıhha kanunu kapsamında idari para cezası kesiliyor.

Öte yandan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, denizde gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra drone ile havadan da kontrollerini gerçekleştiriyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamında ise özel tekne ve ticari gemilerin denize açılmasına izin verilmezken, uluslararası transit gemilerin İstanbul'da duraksamadan geçişine izin veriliyor. Deniz polisinin yanı sıra sahil güvenlik ekipleri de koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasında görev alıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir hattı vapurları ise seferlerine devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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