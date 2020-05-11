(Havadan görüntülerle)İSTANBUL'DA BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
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(Havadan görüntülerle)İSTANBUL'DA BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasındaki haftanın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

(Havadan görüntülerle)İSTANBUL'DA BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU
11.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:55

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasındaki haftanın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. AVM'lerin de açılmasıyla alışveriş için özel araçları ile dışarı çıkan vatandaşlar D - 100 Cevizlibağ ve Küçükçekmece gibi birçok noktada trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) trafik yoğunluk haritasına göre ise İstanbul genelinde saat 18.50'de trafik yoğunluğu yüzde 38 olarak görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKMÜ: ------------------------------Cevizlibağ trafik görüntüsü-Küçükçekmece trafik görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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