(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE "DAR ALAN UYGULAMASI" : 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI.
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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE "DAR ALAN UYGULAMASI" : 25 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 gün boyunca 9 ilçede dar alan uygulaması gerçekleştirdi.

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) - İSTANBUL'DA 9 İLÇEDE
17.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:10
İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 gün boyunca 9 ilçede dar alan uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 25 şüpheli yakalanırken, 465 araca 421 bin lira trafik cezası yazıldı. Kadıköy'de yapılan uygulamalar ise drone ile fotoğraflandı.

İlçelerin çeşitli noktalarında uygulama noktaları kuran polis ekipleri, durdurdukları araçların evraklarını kontrol ederken, araçlardaki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Durdurulan otomobillerde detaylı arama yapılırken, araçlardaki kişilere de üst araması yapıldı. Uygulamalarda trafik polisi, motorize polis timleri ve asayiş polisi görev aldı. Uygulama noktalarının yanı sıra devriye polis ekipleri şüpheli buldukları kişilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Pendik, Ümraniye, Sultangazi, Bahçelievler ve Kadıköy'ün çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda 20 bin 656 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, polis tarafından aranan 25 şüpheli yakalandı. Öte yandan gerçekleştirilen uygulamalarda 7 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 423 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Trafik uygulamalarında ise 7 bin 228 araç denetimi ve 49 motosiklet denetimi gerçekleştirildi. 465 araç sürücüsüne  toplam 421 bin lira trafik cezası yazılırken, 40 otomobil trafikten men edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 24.00'de kapanması gereken yaklaşık 100 mekana da asayiş polisi tarafından denetim gerçekleştirildi, iş yerleri sahiplerine uyarılar yapıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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