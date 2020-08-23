(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA, 32'NCİ BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI HEYECANI YAŞANDI
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(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA, 32'NCİ BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI HEYECANI YAŞANDI

İstanbul'da bu yıl 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA, 32'NCİ BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI HEYECANI YAŞANDI
23.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 23.08.2020 14:12
İstanbul'da bu yıl 32'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı. 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 32'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 34 ülkeden 1765 yüzücü, Anadolu Yakası'nda Kanlıca'dan başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6,5 kilometrelik parkurda mücadele etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı organizasyon, seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Yarıştaki tüm süreçlerde sosyal mesafe, temassızlık ve maske kullanımına dikkat edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ve birçok önemli isim yarışı izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldu.

Dünyanın Asya'dan Avrupa'ya yüzülen tek organizasyonu niteliğindeki yarış büyük mücadeleye sahne olurken, 6.5 kilometrelik parkurda erkekler genel klasmanda Mustafa Serenay, 46 dakika 1 saniyelik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Kadınlar genel klasmanda ise Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 52 saniye derecesiyle birinci oldu.

BAKAN KASAPOĞLU: SALGIN SÜRECİNDE ÜLKEMİZİN BU YARIŞI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRMESİ TÜM DÜNYAYA VERİLMİŞ ÇOK ÖNEMLİ BİR MESAJSalgın döneminde böyle bir organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin dünyaya verilmiş önemli bir mesaj olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışın 32'ncisi gerçekleşiyor. 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılıyor. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj. Ülkemizin hem spor turizminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum. Türkiye birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenliyor. Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta var ve bu noktayı her geçen gün daha da ileriye taşıma çabasındayız. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak. İki yıl önce başlattığımız 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' kampanyası hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz, potansiyeli olan gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarına önem veriyoruz. Dün Yalova'daydık ve burada su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. Projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan. Spor turizmi, Bakanlığımızın özellikle önem verdiği bir konu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TMOK BAŞKANI ERDENER: PANDEMİ NEDENİYLE İLAVE TEDBİRLER ALARAK ORGANİZE ETTİKPandemi nedeniyle bu yıl ilave tedbirler alarak yarışın düzenlendiğini belirten Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ise "Bu yıl yarışı ilave tedbirler alarak organize ettik, güç koşullar altında düzenledik. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel bir yarış gerçekleştirdik. Ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımının yanı sıra turizm ile sağlığa verdiği önemi vurgulama açısından güzel bir örnek. Destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ERKEKLER GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ MUSTAFA ERDENAY: ÇOK MUTLUYUMErkekler genel klasmanda yarışmayı birinci bitiren Mustafa Serenay çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene de katılmıştım ancak istediğim dereceye ulaşamamıştım. Bu sene elimden geleni yaptım, birinci oldum. Organizasyona her sene katılıyoruz. Bu sene de oldukça başarılıydı. Gelecek yıllarda da katılmaya devam edeceğiz. Boğaz'da yüzmek oldukça keyifli. Pandemi sürecinde de antrenmanlarımıza evlerimizde devam ettik. Bu yarışta da onun yararlarını aldık diyebilirim" dedi.

KADINLAR GENEL KLASMAN BİRİNCİSİ HİLAL ZEYNEP SARAÇ: MUTLU VE GURURLUYUM

Kadınlar kategorisinde klasman birincisi olan Hilal Zeynep Saraç da zor bir yarışı birinci sırada bitirmenin gururunu yaşadığını kaydetti. Saraç, "Bu yarışa 2018 yılında ilk defa katıldığımda kadınlar genel klasman birincisi olmuştum. Geçen sene de erkekler genel klasman birincisini geçerek Boğaziçi tarihinde bir ilki başarmıştım. Bu yılda yeniden birinci olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Burada yüzmek harika bir duygu. Tabii ki zor bir yarış. Dereceye giren, bu yarışı tamamlayan herkesi tebrik ediyorum. İstanbul dünyanın göz bebeği. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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