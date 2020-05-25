(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.
25.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:10
İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.- İstanbul
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Kaynak: DHA