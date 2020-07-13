(Havadan görüntülerle) HEYBELİADA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Heybeliada'da ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.
13.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:00
Heybeliada'da ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alandaki acı tablo hava görüntülerinde net şekilde ortaya konuyor. Heybeliada'da dün çıkan orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının olduğu alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.- İstanbul
Kaynak: DHA