(Havadan görüntülerle) HEYBELİADA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Heybeliada'da ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Heybeliada'da ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alandaki acı tablo hava görüntülerinde net şekilde ortaya konuyor. Heybeliada'da dün çıkan orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının olduğu alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA