(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı. Haramidere Rampası'nda sürücüler otomobillerini D-100 karayoluna bıraktı. D-100 Edirne istikametinde terkedilen araçlar yüzünden ulaşım tek şeritten sağlanabiliyor. D-100 karayolundaki beyaz esaret havadan görüntüledi.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt'a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.


- Uysal
(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Tragger, Edirne, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title