(Havadan fotoğraflarla ) Haramidere'de terk edilen araçlarla doldu

İSTANBUL'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yollarda mahsur kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.