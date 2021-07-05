HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT

HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halkalı Atatürk Caddesi üzerindeki araç alt geçidi, 3 yıl önce UKOME kararı ile kapatıldı.

Halkalı Atatürk Caddesi üzerindeki araç alt geçidi, 3 yıl önce UKOME kararı ile kapatıldı. Alt geçidin kapatılması trafik yoğunluğuna çözüm olmadı. Trafiğin en yoğun noktasında atıl durumda bekleyen alt geçitle ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şu anda onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike, pislik. Orada çok sıkıntılı durumların oluşmasına sebebiyet verir adli açıdan, çevre düzeni açısından. Muhakkak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde bırakılamaz." dedi.

Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan araç alt geçidi, 2002 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında inşa edildi. Yol, 2 yıllık kullanımın ardından, ihtiyaç dışı görülerek kullanımdan kaldırılmak istendi. Bölgede yapılan bir "geometrik trafik düzenlemesi" projesiyle bölgenin trafiği tekrar düzenlenerek 2018 yılında alt geçidin iptal edilmesi kararı alındı. UKOME'nin aldığı karar 2018 yılında uygulamaya konuldu. Ancak geçidin sadece giriş ve çıkışı trafiğe kapatıldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu çözülmezken, araç alt geçidi atıl durumda bırakıldı. Yayaların etrafından yürüdüğü geçit, hem çevre kirliliğine neden oluyor, hem de trafik yoğunluğunun azalması çözüm olmuyor.

"MUHAKKAK ORADA BİR DÜZENLEME YAPILMALI, O ŞEKİLDE BIRAKILAMAZ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı değerlendirmede "Eski yönetim zamanında bu karar alınmış, sonra uygulamada bu kararın yanlışlığı görülerek, yine eski yönetim tarafından düzeltilmiş. Ama 2018'de alındığı için karar bir sonraki seçimde uygulanamamış. Bugünkü yönetimde eski yönetimin aldığı kararı mühendislik açısında da uygun görerek uygulamış. Bence de yerinde bir karar, uygulama. O geometrik düzenlemeyi son şekli olarak görmemek lazım. Oradaki sinyalize kavşakları iyi çalıştırmak lazım. Tahmin ediyorum akıllı kavşak değil, sinyalize kavşakların akıllı hale getirilmesi lazım. Yollarda çizgiler kaybolmuş, disiplini yok, iki şeritli yolda araçlar 3 şerit yapıyor kendiliğinde. Daha sonra 2 şeride düşüyor. Bu çok trafik mühendisliğinde istenmeyen bir durum. Şu andaki belediye yönetimine tavsiyem, o civardaki bu sinyalize kavşakları araçtan gelen talebe göre süreleri ayarlamalı ve acil yatay düşey işaretleri yenilemeli. Şu anda onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike, pislik. Orada çok sıkıntılı durumların oluşmasına sebebiyet verir adli açıdan, çevre düzeni açısında. Muhakkak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde bırakılamaz. Şu anda trafik akımı yönünden iptal edilmiş, tamamen o yapıyı ortadan kaldırıp trafik şeritlerine ilave veya peyzaj düzenlemesiyle oradaki alan tekrar hizmete kazandırılabilir" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTEN ŞİKAYETÇİ

Caddeyi kullanan sürücüler ise bitmeyen trafikten şikayetçi. Servis şoförü İbrahim Bulakbasar "Burası hep trafik zaten, hep trafik yani. Bir de sabah 8-9 arası gelin, en az 15-20 dakika sürüyor burayı geçmesi" dedi.

Bir diğer sürücü Hakan Kanatlar ise "Arada sırada buraya gelip, gidiyorum ben, geldiğim kadarıyla trafik oluyor, buradan arkaya doğru trafik sarkıyor. Saat 11 ile 4 arası yani öğleden önce ve sonra trafikte aksaklık oluyor" şeklinde konuştu.

HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Taner Ölmez Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Metin Oktay Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:04:50. #1.14#

title