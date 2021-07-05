HALKALI'DA TRAFİĞİN EN YOĞUN NOKTASINDA KADERİNE TERK EDİLEN ALT GEÇİT

Halkalı Atatürk Caddesi üzerindeki araç alt geçidi, 3 yıl önce UKOME kararı ile kapatıldı.

Halkalı Atatürk Caddesi üzerindeki araç alt geçidi, 3 yıl önce UKOME kararı ile kapatıldı. Alt geçidin kapatılması trafik yoğunluğuna çözüm olmadı. Trafiğin en yoğun noktasında atıl durumda bekleyen alt geçitle ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şu anda onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike, pislik. Orada çok sıkıntılı durumların oluşmasına sebebiyet verir adli açıdan, çevre düzeni açısından. Muhakkak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde bırakılamaz." dedi.

Küçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan araç alt geçidi, 2002 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında inşa edildi. Yol, 2 yıllık kullanımın ardından, ihtiyaç dışı görülerek kullanımdan kaldırılmak istendi. Bölgede yapılan bir "geometrik trafik düzenlemesi" projesiyle bölgenin trafiği tekrar düzenlenerek 2018 yılında alt geçidin iptal edilmesi kararı alındı. UKOME'nin aldığı karar 2018 yılında uygulamaya konuldu. Ancak geçidin sadece giriş ve çıkışı trafiğe kapatıldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu çözülmezken, araç alt geçidi atıl durumda bırakıldı. Yayaların etrafından yürüdüğü geçit, hem çevre kirliliğine neden oluyor, hem de trafik yoğunluğunun azalması çözüm olmuyor.

"MUHAKKAK ORADA BİR DÜZENLEME YAPILMALI, O ŞEKİLDE BIRAKILAMAZ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı değerlendirmede "Eski yönetim zamanında bu karar alınmış, sonra uygulamada bu kararın yanlışlığı görülerek, yine eski yönetim tarafından düzeltilmiş. Ama 2018'de alındığı için karar bir sonraki seçimde uygulanamamış. Bugünkü yönetimde eski yönetimin aldığı kararı mühendislik açısında da uygun görerek uygulamış. Bence de yerinde bir karar, uygulama. O geometrik düzenlemeyi son şekli olarak görmemek lazım. Oradaki sinyalize kavşakları iyi çalıştırmak lazım. Tahmin ediyorum akıllı kavşak değil, sinyalize kavşakların akıllı hale getirilmesi lazım. Yollarda çizgiler kaybolmuş, disiplini yok, iki şeritli yolda araçlar 3 şerit yapıyor kendiliğinde. Daha sonra 2 şeride düşüyor. Bu çok trafik mühendisliğinde istenmeyen bir durum. Şu andaki belediye yönetimine tavsiyem, o civardaki bu sinyalize kavşakları araçtan gelen talebe göre süreleri ayarlamalı ve acil yatay düşey işaretleri yenilemeli. Şu anda onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike, pislik. Orada çok sıkıntılı durumların oluşmasına sebebiyet verir adli açıdan, çevre düzeni açısında. Muhakkak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde bırakılamaz. Şu anda trafik akımı yönünden iptal edilmiş, tamamen o yapıyı ortadan kaldırıp trafik şeritlerine ilave veya peyzaj düzenlemesiyle oradaki alan tekrar hizmete kazandırılabilir" diye konuştu.

SÜRÜCÜLER TRAFİKTEN ŞİKAYETÇİ

Caddeyi kullanan sürücüler ise bitmeyen trafikten şikayetçi. Servis şoförü İbrahim Bulakbasar "Burası hep trafik zaten, hep trafik yani. Bir de sabah 8-9 arası gelin, en az 15-20 dakika sürüyor burayı geçmesi" dedi.

Bir diğer sürücü Hakan Kanatlar ise "Arada sırada buraya gelip, gidiyorum ben, geldiğim kadarıyla trafik oluyor, buradan arkaya doğru trafik sarkıyor. Saat 11 ile 4 arası yani öğleden önce ve sonra trafikte aksaklık oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı