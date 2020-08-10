(Havadan görüntülerle) HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDEKİ 2'İNCİ ETAP ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyorİstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı.

Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu Ayvansaray geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından yapılan Haliç Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmalarının ikinci etabı hafta sonu başladı. Haftanın ilk gününde bakım onarım çalışmaları nedeniyle D-100 Karayolu'nda Edirnekapı ve Haliç Köprüsü girişi arasında trafik yoğunlaştı.

- Yurttaş

Kaynak: DHA