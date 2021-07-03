Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
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Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü

Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uğur ŞAHİN/ , GÜNGÖREN, Merter'de 4 katlı binanın çatısından kopan parça kaldırıma düştü.

Uğur ŞAHİN/ , GÜNGÖREN, Merter'de 4 katlı binanın çatısından kopan parça kaldırıma düştü. O sırada yoldan kimsenin geçmeyişi olası faciayı önledi. 

Güngören, Fatih Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısından saat 17.00'de parça koptu. Çatı parçası kaldırıma düştü. Alt katta bulunan esnaf büyük korku yaşarken, o sırada kaldırımdan kimsenin geçmeyişi olası facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye alanı şeritle kapattı. Kopan parçalar temizlendi.

"BOMBA SESİ GİBİYDİ"

Burada esnaf olan Ercan Taşatan, "Olay anında çok büyük bir gürültü duyduk. Kapıya çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Bomba sesi gibiydi. Büyük panik yaşadık." dedi.

Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü
Güngören'de çatıdan kopan parça kaldırıma düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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