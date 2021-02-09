(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
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(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı

09.02.2021 09:34 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:55
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı

Serdar ALTINTEPE / GAZİOSMANPAŞA Karadeniz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada binanın çatısının tamamı uçtu.

Serdar ALTINTEPE/ GAZİOSMANPAŞA Karadeniz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada binanın çatısının tamamı uçtu. Uçan çatı çevre binalara, yolda park halindeki araçlara da zarar verdi. Binalardaki hasar havadan da görüntülendi. Dün akşam İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle birçok yerde evlerin çatısı uçtu. Çatı uçan evlerden biri de Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeydi. Uçan çatı, sokağa düştü, çevre binaların klima motorlarına, camlarına, karşısındaki binanın çatısına hasar verdi. Hasar alan araçların üzeri kapatıldı. Gece enkaz kaldırılma çalışmaları ise tamamlandı. Gündüz sokakta sadece toz kaldı. Çatısı uçan bina sakinleri ise sabah saatlerinde çatının son halini kontrol etti. Sokakta yaşayanlar ise çok korktuklarını ve deprem olduğunu zannettiklerini belirtti.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Mahalle sakini Burak Ak, "Akşam yatıyordum, sese uyandım, deprem oluyor zannettim. Balkona çıktım. Yerde sac levhalar ve taşlar dağ yüksekliğinde, ikici kat seviyesine kadar birikmişti. İki araba büyük hasar aldı, taşlar iki arabaya hasar verdi. Ondan sonra burası ana baba günü gibiydi, çok korktuk. Belediye ekipleri geldi, dozer geldi, temizlediler. Ama kıyamet gibi olmuştu açıkçası." dedi. Süheyla Akbulut ise, "Akşam herkes evinde oturuyordu, baktık bir fırtına, bir uğultu, acayip bir uğultu ve korkuydu. Çıktık dışarı. Baktık bütün çatılar gelmiş uçmuş, bizim çatıya zarar vermiş, klima motorlarını hep götürdü. Baya bir hasar oldu, arabaları götürdü. Ben bu yaşıma kadar ilk kez böyle korktum. Ben apartmanlar mı yıkılıyor, deprem mi oluyor dedim. Çok feci korktuk ama Allah'a şükür can kaybı olmadı. Hasarla atlattık" diye konuştu.


(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı
(Havadan fotoğraflarla ) Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu; Mahalleli deprem sandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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