(Havadan görüntülerle) GAYRETTEPE'DE TRAFODA PATLAMA SONRASI YANGIN (2) GAYRETTEPE'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

GAYRETTEPE'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı.

Olay Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir binanın girişinde bulunan trafoda patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.Binadakiler tahliye edilirken yangında kısa sürede söndürüldü. Trafodaki patlamayla ilgili itfaiyenin çalışması sürüyor

Kaynak: DHA