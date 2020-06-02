(Havadan görüntülerle) GALATA KÖPRÜSÜ ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ, KOVALAR BALIKLA DOLDU Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Zeki GÜNAL-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAKoronavirüs sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Zeki GÜNAL-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüs sebebiyle köprü ve sahillerde olta balıkçılığının yasaklanmasının ardından Galata Köprüsü sessizliğe bürünmüştü. Yasağın sona ermesinin ardından Galata Köprüsü eski günlerine geri döndü. Kovalar balıkla doldu. Galata Köprüsü'nde balık tutanlar havadan da görüntülendi.

Olta balıkçılarının vazgeçilmez noktalarından Galata Köprüsü, sahil ve köprülerde balık tutma yasağının sona ermesinin ardında eski günlerine geri döndü. Amatör balıkçılar köprüye akın etti. Maske takan ve sosyal mesafe kuralına uyan olta balıkçıları özledikleri günlere geri dönmenin tadını çıkardı. Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için köprüye gelen vatandaşlar kovalarını balıkla doldurdu.Sabah saat 06.00'da köprüye balık tutmaya gelen Kerim Cansız, "Çok mutluyum. Kendi balığımızı kendimiz tutuyoruz. Evde çocuklarım var. Onlara taze taze balık götürüyorum. Stres de atıyoruz burada. Rahatladık. Sosyal mesafemizi de koruyoruz. İnsanlar çalışmasına rağmen boşta olanların çoğu gelmiş. Köprü dolu" dedi.Yaşar Özer ise köprüde balık tutmayı çok özlediğini söylerken, "Balıktan başka bir şey düşündüğümüz yok. Hem arkadaş çevresini hem balık tutmayı özledik. Balık tutmak çok dinlendirici. Alacağın, vereceğin varsa unutuyorsun hepsini" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------HAVADAN GÖRÜNTÜLER-Galata köprüsünden detaylar-Balık tutan vatandaşlar-Vatandaş röportajı-Genel ve detay

Kaynak: DHA