(havadan görüntülerle) FATİH SONDAJ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR Feridun AÇIKGÖZ - İStanbul DHA -Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti.

İlkay DİKİCİ- Buğra BENLİOĞLU - Feridun AÇIKGÖZ - İStanbul DHA -

Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde, Karadeniz seferi için hareket etti. Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleşen uğurlama töreninin ardından Fatih Sondaj Gemisi saat 18.00 sıralarında Marmara'dan İstanbul Boğazı'na girdi. Gemi saat 18.45 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü'ne ulaştı. İlerleyişine devam eden Fatih gemisi saat 19.00 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti. Geminin saat 20.30 sıralarında Karadeniz'e açılması bekleniyor

Kaynak: DHA