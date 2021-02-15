(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

15.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:48
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

EYÜPSULTAN'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti.

EYÜPSULTAN'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kapalı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. Olayda 6 araç çatının altında kaldı. Bir elektrik direği ise devrildi. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı. Dükkanlarını açmaya gelen dükkan sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

"BÜYÜK BİR GÜMBÜRTÜYLE ÇATI AŞAĞIYA İNDİ"Çatısı çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, "Dün akşam saat 21.00'da büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi. Burası okulun spor salonu olarak kullanılıyor. Çocukların spor yaptığı bir alan burası. Karın ağırlığıyla çatı aşağıya indi. Yaralı yok. Birkaç tane park halindeki araç hasar gördü.  Bir elektrik direği vardı. O devrilmiş. Bundan dolayı elektrik kesintisi oldu" dedi.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı
(Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Özge Özder Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Havadan fotoğraflar) Eyüpsultan'da çöken spor salonunda oluşan hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:48:30. #1.14#
title