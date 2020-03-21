(Havadan görüntülerle) EVLERİNDEN ÇIKAN İSTANBULLULAR CADDEBOSTAN SAHİLE KOŞTU Kamera: İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN / Koronovis salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

Kamera: İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN/

Koronovis salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Caddebostan Sahili'ne koştu. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz." dedi. Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz." diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -----------------------Sahilin havadan görüntüleri

-Caddebostan sahilden detaylar-Spor yapanlardan detaylar-Yürüyüş yapanlardan detaylar-Oturanlardan detaylar

-Vatandaş röportajı

Kaynak: DHA