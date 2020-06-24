(havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ "GELİYORUM" DEDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ "GELİYORUM" DEDİ

ESENYURT'ta sel felaketi adeta "geliyorum" dedi.

(havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ
24.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:57
ESENYURT'ta sel felaketi adeta "geliyorum" dedi. Yoğun yağışla birlikte dere taştı, dereden alçakta kalan sokaklar su altında kaldı. Sel baskının yaşandığı mahallelerin havadan çekilen görüntülerinde kot farkı çok daha net görülüyor. 

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, "Taşkın ve dere havzalarında planlama yaparken bizim su kret kotu dediğimiz suyun yükselme kotu vardır. O yükselme kotu baz alınır ve ondan da 1.5 metre yükseğe ancak imarlaşma olması lazım. Buraya bakıyoruz; zaten şu anda derenin duvarının 2 metre aşağısında. Bir de su yönünde yağış miktarından artan suyun bu kotu aşmasıyla burayı olduğu gibi su basıyor" dedi . Şen, "Dün çok aşırı miktarda yağış vardı. Uzun sürede alacağımız yağış miktarını çok kısa sürede aldık. Burada dere de var. Çevreden gelen yağmur suları bu derenin taşmasına sebebiyet verdi. Suyun akış yönü çok önemlidir ve suyun sürükleme hızı enerji demektir. Bulunduğumuz yer neden su bastı? Derenin geliş yönü, aşağıya doğru. Bizim 'kret kotu' dediğimiz bir kot vardır yani suyun yükseldiği kot. Su aşağıya doğru böyle geldi, mevcut perdeleri geçti ve selin olduğu sokağa vurdu. Suyun geliş yönü böyledir. Eğer bu dere direkt gelseydi buralara belki su basmayacaktı. Su basmasının en büyük nedenlerinden biri de bölgenin en düşük kotta olmasından kaynaklı. Bir tas düşünün, kenarına su koyduğunuzda en derin yerine gider. Burada da hem derenin akış yönünden gelen o su, sokağın başlangıcına isabet ediyor, hem de çevreden gelen su kot düşük olduğu için burayı basıyor. Su ne yapar, yokuş aşağıya gider" diye konuştu.

"HER İKİ TARAFTAN SOKAK ÇANAKTA KALIYOR"

Nihat Şen, "Esasında bu tip bir uygulamanın, planlamanın olmaması lazım. Kanun ve yönetmelik şunu söyler; taşkın ve dere havzalarında planlama yaparken bizim su kret kotu dediğimiz suyun yükselme kotu vardır. O yükselme kotu baz alınır ve ondan da 1.5 metre yükseğe ancak imarlaşma olması lazım. Buraya bakıyoruz; zaten şu anda derenin duvarının 2 metre aşağısında. Bir de su yönünde yağış miktarından artan suyun bu kotu aşmasıyla burayı olduğu gibi su basıyor. Bir farklı özelliği bu yolun diğer tarafında da bir ana cadde var. Bu ana cadde de, sokağın nereden baksanız bakın 3 metre yukarısında. Her iki taraftan sokak çanakta kalıyor. Aynı zamanda bizim ara sokaklarımız ve ana caddelerimizde artık bir dere vazifesi görüyor. Neden? Aşırı miktarda yağan yağmur suları maalesef betonlaşma, asfaltlama yani toprağın emebileceği ortam olmadığı için çatılardan ve çevreden gelen sular, cadde ve sokaklarda dere vazifesini görerek düşük zemindeki yerleri su basar. Yani geliyorum dedi" şeklinde konuştu.

"AMA BURADA BİR İMAR PLANI UYGULAMASI HATASI VAR"

Nihat Şen, "Baktığımızda binalar yeni. Buraların bodrum katlarında iskan katlarının yani tek bağımsız bölümlü konutların veya işyerlerinin olmaması lazım. Dereyi bırakın normal yağmurda bile, aşırı yağan yağmurda bile buraları her zaman su basma riski vardır. İstanbul'un genelinde böyle. Bunun için İstanbul'da ve Türkiye'de artık yağmur stratejisinin ve projesinin geliştirilmesi lazım" diye konuştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak?
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü Haber
İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı Haber
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Son dakika: Düğün salonları 1 Temmuz'da açılıyor! Damatla gelin harici kimse oynayamayacak
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
2 kişinin can verdiği, 18 kişinin yaralandığı kaza için korkunç iddia: Şoför uyuyakaldı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
İstanbul'da yol verme kavgası kanlı bitti
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara...
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
Sigara içtiği ve maske taktığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoförün cezası belli oldu
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
N'Koudou'dan karantina itirafı: Oruç tutup Kuran okuyordum
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli?
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
Cinsel istismardan yargılanan zanlının cezaevine girmemek için yaptığı planı polis bozdu
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Adnan Menderes Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Yöş Safiye Soyman Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: (havadan görüntülerle) ESENYURT'TA SEL FELAKETİ "GELİYORUM" DEDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 15:07:45. #1.14#
title