Son dakika... Esenyurt'ta lojistik firmasına ait depoda yangın - 4
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Son dakika... Esenyurt'ta lojistik firmasına ait depoda yangın - 4

Son dakika... Esenyurt'ta lojistik firmasına ait depoda yangın - 4
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ESENYURT'ta lojistik firmasına ait depoda beyaz eşyaların tutulduğu kısımda yangın çıktı.

ESENYURT'ta lojistik firmasına ait depoda beyaz eşyaların tutulduğu kısımda yangın çıktı. Yer yer patlamalarında olduğu depoda yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan lojistik firmasına ait deponun beyaz eşyalarının tutulduğu kısımda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 10 bin metrekarelik deponun tamamını sardı. İçerde bulunan eşyalarda patlamalar meydana geldi. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre iş yerlerinde ve apartmanlarda oturanlar da tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

"2 BUÇUK SAATTİR YANIYOR"

Yangını gören bir vatandaş, "Biz evdeydik. Markete gidip geldik, o sırada az yanıyordu. Ondan sonra söndürdüler, tekrar başladı. Kontrolden çıktı. Çevredeki yerleri tahliye ettiler. Şimdi müdahale ediyorlar. İnşallah kontrol altına alırlar. Yaklaşık 2 buçuk saattir yanıyor" dedi.

"ÇOK FELAKET"Başka bir vatandaş da "Burası 2 dakika da alev aldı. Küçük bir trafoları varmış orada. 2 dakikanın içinde. Dumanlar falan çok felaket" ifadelerini kullandı.

"ALEV ALMIŞ PATLAMIŞ"

Patlama olduğunu söyleyen bir kişi ise "Tiner varmış. Beyaz eşyalar da bir anda alev almış patlamış. Aşağı yukarı 11.00 - 11.30 gibi başladı. Yaralanan olmadı" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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