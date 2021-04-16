ESENYURT'TA HARAMİDERE YİNE MAVİ AKTI

ESENYURT'TA HARAMİDERE YİNE MAVİ AKTI (havadan görüntülerle)Erol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta bulunan Haramidere yine atıklar nedeniyle mavi aktı.

ESENYURT'TA HARAMİDERE YİNE MAVİ AKTI (havadan görüntülerle)

Erol DEĞİRMENCİ - Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta bulunan Haramidere yine atıklar nedeniyle mavi aktı.

ESENYURT'taki Haramidere'nin rengarenk akmasını DHA gündeme getirmişti. Yaklaşık 1 ay önce mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akan Haramidere yine mavi attı. Deredeki pislik ve koku nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, renkten renge giren dere havadan görüntülendi.

Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak önce Haramidere daha sonra da Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevre sakinlerini korkutuyor. Daha önce aynı dereninin Haramidere kısmında ortaya çıkan renkli atıklar, bu sefer de Akçaburgaz Mahallesi'nde belirdi. Esenyurt'un içinden geçen kanalın farklı kısımlarına kırmızı ve mavi renkte su aktı. Kanalın Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan kısmı maviye büründü. Dereden yayılan koku da derenin çevresinde bulunan esnafı isyan ettirdi.

"ESENYURT'UN TAMAMI BU KOKUYU SOLUYOR"

Esenyurt'un tamamının kanaldan yayılan kötü kokuyu soluduğunu söyleyen bir iş yeri sahibi ise "Bu dere devamlı rengarenk kokuyor. Yukarıda sanırım fabrikaların atıkları var. Çok kötü kokuyor. Biz bu kokuyu akşama kadar soluyoruz. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Kanal buradan Haramidere'ye akıyor. Esenyurt'un içinden geçiyor. Esenyurt'un tamamı bu kokuyu soluyor. Muhtemelen yukarıdaki fabrikaların atık suları. Mavi, siyah akıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı