Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
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Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü

09.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:02
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü

ESENLER'de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu.

ESENLER'de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına çatıları uçurdu. Oruç Reis Mahallesi'nde fırtınanın tamamen uçurduğu çatının altındaki eşyalar ortada kaldı. Savaş alanına dönen sokak ve bina havadan görüntülendi. Bir bina sakini, "Bir çatının uçması ile 3 sokaktaki evler ve araçlar hasar gördü" dedi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede binaların çatıları uçtu. Esenler Oruç Reis Mahallesi bir binanın çatısı tamamen yerinden sökülerek uçtu. Çatının büyük bir kısmı sokağa ve park halindeki araçların üzerine düşerken bazı parçaları da karşı binaların üzerine uçtu. Olayda kimse yaralanmazken, evlerde ve araçlarda hasar meydana geldi.

Polis sokağı güvenlik gerekçesiyle kapatırken, çatıyı kaldırma çalışmaları gündüz saatlerinde de devam etti. Çatısı tamamen uçan binada ikamet edenler de ortada kalan eşyalarını toplamaya çalıştı. Şiddetli rüzgardan etkilenen bina ve sokak havadan görüntülendi. Çatısı uçan binada yaşayan İsmail Canbaş, "Bir çatının uçması ile 3 sokaktaki evler ve araçlar hasar gördü. Arka taraf Gazi Caddesi ve otoban, o tarafa bu kalaslar düştüğü zaman can kaybımız olurdu. Çok geçmiş olsun. Çatı tamamen uçtu. Çıktım baktım, çatı sadece duvarların üzerine oturtulmuş, çivilerle çakılmış" dedi.

Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü
Esenler'de fırtına çatıyı yerinden söktü; sokak savaş alanına döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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