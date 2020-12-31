Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk
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Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk

31.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:38
Eminönü'nde yılbaşı öncesi yoğunluk

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti.

Yeni yıla saatler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Hem yeni yıl hem de 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar kuruyemiş ve kahvaltılık alışverişi yaptı. Vatandaşalar yoğunluk nedeniyle sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl yeni yıl kutlamalarına kısıtlama getirildi. 31 Aralık saat 21.00 itibarıyla başlayacak ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Vatandaşlar yeni yıl nedeniyle özellikle kuruyemiş ve kahvaltılık alışverişi yaptı. Eminönü'nde alışveriş nedeniyle yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Eminönü'ne alışverişe gelen Nuri ve Ömür Özcan çifti "Şu an inanılmaz kalabalık var o yüzden hızlıca alışverişimizi yapıp ayrılacağız. Kuruyemiş, içecek alacağız. Yıl başı için alışverişe geldik. Bu yıl hiç yeni yıl havası yok çok buruk bir yıl. Bir an öne bu hastalığın bitmesini istiyoruz" diye konuştu.Eminönü esnafı ise yoğunluktan memnun. Kuruyemiş satışı yapan Hasan Öner, "Şu an satışlar gayet güzel. Kuruyemiş fiyatlarını da düşürdük. Daha önce çok satış olmadığı için stoklarımız da var. Vatandaşlar da alabilsin diye fiyatlarımız gayet uygun. Akşam için çerez alışverişi yapıyor genelde insanlar" dedi.Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafenin hiçe sayıldığı Eminönü'nde alışveriş yapan kimi vatandaşlar ise tedirgin olmadığını çift maske taktığını belirtti. Çift maske ile alıveriş yapan bir vatandaş, "Normal gülere göre bence sakin bile. Hem hijyen, maske, mesafe kuralına da uyuyoruz. Çift maske takıyorum. Çok sorun olacağını düşünmüyorum bu yüzden" ifadelerini kullandı.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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