Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
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Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler

Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hafta içi uygulanan ve saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu.

İbrahim MAŞE - Zeki GÜNAL/ - Hafta içi uygulanan ve saat 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk oluştu. Mısır Çarşısı'na alışveriş için gelenler kalabalıktan korktuğunu söylerken, tramvay durağı ve vapur iskelesi ile Galata Köprüsü de oldukça kalabalıktı. Maskesiz vatandaşlar kameralara yansırken, kalabalık havadan görüntülendi.

Hafta içi saat 19.00'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyenler buradaki dükkanlara geldi. Bazılarının yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelenler de yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar kalabalığın kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

"BU GÖRÜNTÜYE ARTIK UZAKTAN BAKIYORUZ, ÇOK ÜRPERTİCİ"

Figen Demir, "Çok kalabalık. Gerçekten çok korkutuyor yani. Mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalıştım. Fazla giremedim kalabalığın içine. Ama gerçekten insanlarımız çok duyarsız. Alışveriş için geldim ama kalabalığa girmemeye çalıştım. Bu görüntüye artık uzaktan bakıyoruz. Çok ürpertici" dedi.

"BU KADAR DUYARSIZLIK OLAMAZ"Mecburen dışarı çıktığını ifade eden Selma Kondu ise, "Kalabalık tabi ki çok korkutuyor beni. Çok korkuyoruz hem de. Mümkün olduğunca çıkmamaya çalışıyoruz evden. Biraz mecburi geldik biz. Bir de mısır yiyorlar, o ısırıyor öbürüne veriyor, öbürü ısırıyor diğerine veriyor. Yani bu kadar duyarsızlık olmaz. Çok felaket durum." şeklinde konuştu.

"ÇOĞU İNSAN MECBUR DEĞİL AMA ÇIKIYORLAR"Mısır Çarşısı'na alışverişe geldiğini söyleyen Duygu Doğan, "Mecbur alışveriş için geldik ama korka korka. Gezmeye gidenler de var. Çoğu insan mecbur değil ama çıkıyorlar. Atlatacağız inşallah. Bu gidişle zor ama atlatacağız" dedi.

Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler
Eminönü'nde manzara değişmedi; kısıtlama öncesi akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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