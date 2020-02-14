(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) DALGALARIN PARÇALADIĞI "NATALİA"NIN SU ÜZERİNDE SADECE KAPTAN KÖŞKÜ KALDI.

14.02.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:49

ŞİLE açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 14 ay önce karaya oturan Komor Adaları bandıralı Natalia adlı kargo gemisi hırçın dalgalara dayanamadı. Karaya oturduğundan beri yavaş yavaş parçalanmaya başlanan gemi enkazının ön tarafı tamamen sulara gömüldü. Geminin sadece kaptan köşkünün bulunduğu arka tarafı su üzerinde kaldı. Yapılan çalışmalarda yüzdürülemeyeceğine karar verilen geminin mart ya da nisan ayında sudan çıkarılması bekleniyordu.

GEMİ KARAYA OTURMUŞ 16 PERSONEL KURTARILMIŞTI

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi, sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı.

BİR DAHA YÜZDÜRÜLEMEYECEĞİ TESPİTİ YAPILDIO tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan gemiyi kurtarmak için bir süre çalışmalar yürütüldü. Gemideki yakıtın boşaltılmasının ardından dalgıçlar tarafından geminin su altında kalan kısımlarında detaylı inceleme yapıldı. Çalışmalar sonucu geminin omurgasında büyük hasar meydana geldiği ve bir daha yüzdürülemeyeceği tespit edildi.

KARADENİZİN HIRÇIN DALGALARI GEMİYİ PARÇALADIBu gelişme üzerine geminin çevresindeki çalışmalara son verildi, geminin üzerindeki elektronik cihazlar ve kullanılabilecek parçalar söküldü. Kazadan ardından geçen 14 ay boyunca Nataila'nın enkazı Karadeniz'in hırçın dalgaları tarafından dövüldü. Geçtiğimiz haftaya kadar bütünlüğünü koruyan gemi, İstanbul'da son yaşanan fırtınaya daha fazla dayanamadı. Geminin yük bölümünün yer aldığı ön tarafı tamamen parçalanarak sulara gömüldü. Şu anda geminin sadece kaptan köşkü ve makinelerinin bulunduğu bölüm su üzerinde kaldı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PARÇALANARAK KALDIRILMASI PLANLANIYORDUKaraya oturan geminin sökülerek oradan kaldırılması için incelemeler yapılmış, söküm ihalesi alan firmanın önümüzdeki Mart yada Nisan aylarında enkazı bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarına başlaması planlanıyordu.

Görüntü Dökümü: -----------

-Geminin son halinin havadan görüntüleri

Kaynak: DHA

- İstanbul